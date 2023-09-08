مقابلة سكاي نيوز كلها ما جابو سيرة بيوت المواطنين واحتلالها وهل سيخرج المرتزقة من بيوت الناس والأعيان المدنية





يادوب حضرت لقاء الجنجويدي العرّد خلى مرتزقته للمحرقة في الخرطوم ليو شهور مع سكاي نيوز:

عبد الرحيم دقلو- قال انه اخوهو ما نائب البرهان بل هو نائب الثورة!

– المذيعة قاطعته لما بدأ يتكلم عن ما بعد الانقلاب وانه الضباط قعدو يبكو مع برهان فرحاً، ثم جائتها همسة الكونترول في أذنها على ما يبدو “قاطعتيو ليه؟ أرجعي ليو عشان يتم كلامه”، ولكن ذهنه عرّد كما عرّد بجسده من المعركة ودخل بي حمد ومرق بي خوجلي.

– الجنجويدي قال هو لا يرفض ولا عاوز يحقر قرار امريكا بفرض العقوبات عليه.. وقالت انه قرار امريكا بتجميد ممتلكاته وأرصدته في امريكا، بدون ما تقول انه القرار يشمل من يتعاون ويتعامل معه.

– كان تسألو منو الضربو ليو قالو ليو انسحب من التفاوض! وبعدين هل صار عبد الرحيم هو القائد بدل المرحوم البعاني؟

– المقابلة كلها ما جابو سيرة بيوت المواطنين واحتلالها وهل سيخرج المرتزقة من بيوت الناس والأعيان المدنية والمرافق الخدمية ولا لأ.

#الدولة_باقية

#جنجويد_قحاتة

احمد شموخ

