🔴كيف خرج البرهان من القيادة العامة؟ عبر طائرة “غزال” واستغرقت الرحلة لقاعدة كرري 3 دقائق





*طائرة مروحية صغيرة اسمها الغزال فرنسية تحمل راكب واحد وصوتها هادي ..*

*عملية خاصة ناجحة قام بها البرهان وسط حصار مضروب علي القيادة لا يفعلها الا شجاع ومؤمن بالله ..*

*العملية استغرقت من نزول الطائرة وحتي هبوط القائد بسلام ثلاثة دقائق هي المسافة بين القيادة وكرري ..*

*صاحب العملية لشغل العدو هجوم ليلي مكثف بالدرون لكل مواقع العدو حول القيادة في وقت واحد والقصد من الهجوم هو التغطية علي صوت الطائرة وان يخفض العدو راسه حتي لا ينتبة لهبوط الطائرة واقلاعها ..*

*ايضا ساهم سلاح البحرية في العملية بتحريك زوارق نيلية شغلت العدو فاضطر لمهاجمتها حيث استشهد نقيب بحري وحرح اخرون لكنهم وصلوا بسلام للسلاح الطبي ..*

*العملية سيكتب عنها التاريخ العسكري وهي فخر للقوات المسلحة السودانية وفصائلها المختلفة التي اثبتت لكل العالم انها قادرة علي تحقيق الانتصارات وحماية قائدها وحفظ السودان وشعبه ..*

*احي القائد البرهان واحي القوات المسلحة التي انجزت هذه المهمة ..*

ابراهيم الخواض