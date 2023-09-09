عمرو صالح: يا أخوانا القحاتة ديل عندهم متلازمة استوكهولم تجاه الكيزان!





يا أخوانا القحاتة ديل عندهم متلازمة استوكهولم تجاه الكيزان!

تلقى الزول يقول ليك البلد دي إلا نستأصل شأفة الكيزان! هي لكن يا ود أمي أنت الناس ديل سجنت صفهم الأول كلو وحليت حزبهم وفكفكتهم صامولة صامولة في خميس البل حققك دا بي جرة قلم من غير استئنافات وحليت نقاباتهم وعملت نقابات تسييرية بالجملة بالتعيين من قحاتة خُلص ما بالانتخابات. وبعداك لمن جيت تمشي الإطاري دا مشيت بي كراعك للشعبي سيد الإسم بتاع العشرية الأولى حقت بيوت الإشباح الجدجد!

الولولة فينا شنو يا معلم!

مرضك دا يدوك لي ياتو دواء!

عمرو صالح يس