الحكيم: أنا حزين لهلاك كل هذه الأعداد من الجنجويد على سور المدرعات بسوء الخاتمة





أنا حزين لهلاك كل هذه الأعداد من الجنجويد على سور المدرعات بسوء الخاتمة وقد خدعوهم بوجود ذهب مخزن فيها؛!!!!

تمنيت أن لو كانوا عقلاء سخروا إمكانياتهم لحماية السودان بدل الانقياد الأعمى لمشروع دقلو

واعداء السودان

وكعادتهم في الإنتحار ؛ المئات بين قتيل وجريح في الهجوم الذي استمر على المدرعات من 5 ص ل 7م

قدم فيه الجيش شهداءه

سقطت الدانات عشوائية على حي الشجرة واللاماب من قصف الجنجويد

لاعب خطير حلق في السماء من امس يتميز ب..

دعم مسيرات وطواقم عمل دخلت المدرعات

قصف باحداثيات من الجبل يحمي سور الدروع

والله ما تمنيت شواظ لمسلم او مسالم أبدا

اللهم انصر جيشنا واهد اخواننا بغوا علينا

محمد هاشم الحكيم