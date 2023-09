شاهد بالفيديو مأساوية .. لحظات انهيار مبان من جراء زلزال المغرب

أظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات انهيار مبان في المغرب، أو رصدت الحطام بعد سقوط بنايات، لا سيما في أزقة مدينة مراكش وسط غربي البلاد، كما تضررت سيارات من جراء تساقط الحجارة عليها.

وذكر مسؤول مغربي لوكالة “رويترز”، أن عشرات الأشخاص قتلوا من جراء الزلزال، معظمهم في مناطق يصعب الوصول إليها جنوبي مراكش.

كما قال موقع “هسبريس” الإخباري المحلي إن 4 أشخاص قتلوا في إقليم ورزازات جنوب شرقي المغرب، بعد انهيار بيوت على سكانها.

وذكرت مصادر مختلفة أن قوة الزلزال تراوحت بين 6.8 و7 درجات على مقياس ريختر.

Moment of building collapse at ⁦#Morocco⁩ after massive ⁦#earthquake

⁦#Maroc ⁦#moroccosismo ⁦#earthquake ⁦#deprem ⁦#earthquakes ⁦#Sismo #Morocco pic.twitter.com/zXeLEuNVEA

— Updates (@sirfupdate) September 9, 2023