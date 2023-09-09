



بالله يا اخوانا خلو الحرب دي تنتهي بعداك نشوف موضوع المجاهدين وكتيبة البراء بن مالك. عيب ناس حالياً بتموت وانت جاي ت @&*#$ فيهم.

أفهم الكلام دا يجي من جنجويدي زعلان من الهزيمة في الميدان. لكن إنت مع الجيش. في مجاهد شال عريبتك؟ وقفك في الشارع هددك؟ حصل يوم لاقيتك ليك كتيبة براء شايل سلاح وماش في الشارع؟ طيب مالك؟

عموما أبشرك ما ممكن تحل كتيبة مجاهدين، لأنهم مجرد ناس عاديين موظفين أساتذة جامعات مهندسين أطباء تجار الخ الخ. ما عندهم مقرات ولا مؤسسات ولا عندهم سلاح ولا اي حاجة. عندهم إيمان بالجهاد والدفاع عن البلد، حينما ينادي المنادي يلبون النداء، ومن لم يستشهد منهم يعود لحياته العادية لعمله المدني العادي، مواطن مثل اي مواطن لا يأذي أحد ولا يحمل السلاح معه في بيته أو مقر عمله.

ركزو بالله مع الجنجويد المحتلين بيوتكم.

حليم عباس

