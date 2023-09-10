اقتراح ببناء عاصمة إدارية جديدة في السودان إقتداءاً بمصر





مجرد إقتراح للرئيس البرهان

اولاً : تصحيح العقائد الفاسدة (الشرك)

ثانياً : بناء مؤسسات حكومية جديدة فى احسن موقع إستراتيجي

(بناء عاصمة إدارية جديدة إقتداءاً بمصر)

ثالثاً : تغيير العمله حتى لايستفيد من سرقها إذا كان فى الخارج او الداخل

رابعاً : إستثناء اصحاب المصانع المتضررة بإستيراد مصانع آخرى من دون جمارك ولا عقبات وإعطائهم مواقع آمنه لإنشاء مصانعهم

خامساً : إستثناء اصحاب الشركات من الجمارك حتى يعيدو تأسيس شركاتهم وتعويض ما تضرر

سادساً : تقديم كل التساهيل لكل المتضررين لإعادة بناء مافقدوه

واخيراً : تعزيز الأمن فى كل ربوع البلاد وتكليف شخصيات ذات كفاءة وعلم تخاف الله ومشبعه بحب الوطن على كل ماتم ذكره وذلك من أجل نهضة وبناء الوطن.

عمار اليسع