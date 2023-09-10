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اقتراح ببناء عاصمة إدارية جديدة في السودان إقتداءاً بمصر
مجرد إقتراح للرئيس البرهان
اولاً : تصحيح العقائد الفاسدة (الشرك)
ثانياً : بناء مؤسسات حكومية جديدة فى احسن موقع إستراتيجي
(بناء عاصمة إدارية جديدة إقتداءاً بمصر)
ثالثاً : تغيير العمله حتى لايستفيد من سرقها إذا كان فى الخارج او الداخل
رابعاً : إستثناء اصحاب المصانع المتضررة بإستيراد مصانع آخرى من دون جمارك ولا عقبات وإعطائهم مواقع آمنه لإنشاء مصانعهم
خامساً : إستثناء اصحاب الشركات من الجمارك حتى يعيدو تأسيس شركاتهم وتعويض ما تضرر
سادساً : تقديم كل التساهيل لكل المتضررين لإعادة بناء مافقدوه
واخيراً : تعزيز الأمن فى كل ربوع البلاد وتكليف شخصيات ذات كفاءة وعلم تخاف الله ومشبعه بحب الوطن على كل ماتم ذكره وذلك من أجل نهضة وبناء الوطن.
عمار اليسع
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