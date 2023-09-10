أحد المصلين يوجه سؤالاً للامام قائلاً هل الجيش علي حق أم الدعم السريع؟





بعد صلاة الجمعة في مسجد ( ارتدي ) العتيق بدنقلا وبعد أن دعا الأمام علي الدعم السريع قام أحد المصلين ووجه سؤالاً للامام قائلاً هل الجيش علي حق أم الدعم السريع؟

وما كان من الإمام إلا أن وجه السؤال للمصلين؛ بيد أنهم لم ينتظروا حتي يكمل الإمام سؤاله وأوسعوا السائل ضرباً، ولولا تدخل البعض لحدث له ما لايحمد عقباه.

يبدو أن السائل لم ينتبه لمعظم الذين في المسجد هم من الذين هربوا من جحيم الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل الدعم السريع وذاقوا ويلات الحرب.

وربما جاء رأي (الجمهور) مفحماً وقوياً.

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