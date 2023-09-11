هل تعلم يا أيها الناشط القحاطي الوسخان من جوه وبره إنو الإبادة الحصلت في الجنينة لعدد 5000 الف مواطن





كل صفحات القحاطه والمحايدين وناس لا للحرب وجماعة لازم تقيف شابكننا ليك سوق دقلو والجيش يقصف المدنين مع إنو الجيش مسحيل يعمل كده ،، ياريت لو كانوا اشتغلوا بي نفس الحماس والمصداقيه دي في عدد #خمسة_ألف قتيل ذبحتهم المليشيا في سته أيام بس بمناطق دار المساليت هل تعلم يا أيها الناشط القحاطي الوسخان من جوه وبره إنو الإباده الحصلت في الجنينه لعدد 5000 الف مواطن ومواطنه عزل مافي ولا دعامي بيناتهم هل تعلم ذلك ولا ما بتعلم هل تعلم إنو سوق دقلو الموجود في مايو ده هو بؤرة حية ومكان تجمع نشط للمليشيا والمجندين في صفها من الشماسه والحراميه وهاربي السجون هل تعلم إنو مافي زول منهم ماشايل سلاح حتى القاعد يبيع في الشارع شايل سلاح وتابع للدعامه هل تعلم إنو المناطق دي هي هدف مشروع للجيش ومن الأولى للمواطن إذا كان موجود يبتعد عنها ؟ هل تعلم بإنك ياناشط ياقحاطي إنو المليشيا هي القاعده تقصف قصف عشوائي وقاعد تهدم بيوت المواطنين؟

المواطن يكون حريص ع نفسوا وإنت ياريت تراجع ضميرك وتقول الحقيقه وتخلي حركات الخونه دي ؟

تبيان توفيق