مصطفى ميرغني: هذه الميليشيا ليست بالقوة السهلة وليست هي بالسذاجة التي يظهرها بعض نشطاء الفيس
بالنسبة لي أي زول بقول الحرب دي حسمها
اتأخر بشوفو لم يدرك حجم وقوة و شراسة هذه الميليشيا
إخواننا البقاتلو الآن ما تركوا شيئا لم يبذلوه
هذه الميليشيا ليست بالقوة السهلة وليست هي بالسذاجة التي يظهرها بعض النشطاء في الفيس
و للأسف مع كثرة عددهم وعتادهم و تآمر دول كثيرة معهم
استخدموا أسوأ الخطط و أقذرها التي قد تكون لم يستخدمها جيش من ذي قبل لقذارتها و ذلك في الاحتماء بالمدنيين و الأعيان المدنية وتفرقهم فيها واتخاذ المواطنين دروع بشرية
الحرب دي كبيرة يا أخوانا ما هي بالشيء الساهل
و الجيش كجهة رسمية من أول يوم قاليك ماف زول بقدر يتكهن بنهاية الحرب
الحيش شغال و يوميا بدمر في الكتلة الصلبة لهذه الميليشيا حتى يحطمها تماما
ماف يوم المدفعية ما بتدون و ماف يوم الطيران ما بضرب أهداف و ماف يوم بمر إلا و الجيش يكبد هذه الميليشيا خسائر كبيرة
و اعلموا أن من في أرض المعركة بذلوا كل ما يمكنهم
و ما النصر إلا من عند الله
الناس تكتر الدعوات …
مصطفى ميرغني
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