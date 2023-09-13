مصطفى ميرغني: هذه الميليشيا ليست بالقوة السهلة وليست هي بالسذاجة التي يظهرها بعض نشطاء الفيس





بالنسبة لي أي زول بقول الحرب دي حسمها

اتأخر بشوفو لم يدرك حجم وقوة و شراسة هذه الميليشيا

إخواننا البقاتلو الآن ما تركوا شيئا لم يبذلوه

هذه الميليشيا ليست بالقوة السهلة وليست هي بالسذاجة التي يظهرها بعض النشطاء في الفيس

و للأسف مع كثرة عددهم وعتادهم و تآمر دول كثيرة معهم

استخدموا أسوأ الخطط و أقذرها التي قد تكون لم يستخدمها جيش من ذي قبل لقذارتها و ذلك في الاحتماء بالمدنيين و الأعيان المدنية وتفرقهم فيها واتخاذ المواطنين دروع بشرية

الحرب دي كبيرة يا أخوانا ما هي بالشيء الساهل

و الجيش كجهة رسمية من أول يوم قاليك ماف زول بقدر يتكهن بنهاية الحرب

الحيش شغال و يوميا بدمر في الكتلة الصلبة لهذه الميليشيا حتى يحطمها تماما

ماف يوم المدفعية ما بتدون و ماف يوم الطيران ما بضرب أهداف و ماف يوم بمر إلا و الجيش يكبد هذه الميليشيا خسائر كبيرة

و اعلموا أن من في أرض المعركة بذلوا كل ما يمكنهم

و ما النصر إلا من عند الله

الناس تكتر الدعوات …

مصطفى ميرغني