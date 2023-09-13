في ناس مرقو عشان سيد الشقة الكان مؤجرها بخمسين ألف يأجرها بمليون جنيه.. عارنا الذي لن يغفره التاريخ





الإيجار في مدني

كان في أرقى المناطق

ايجار الشقة المشطبة تشطيب تمام و موقعها تمام ما بفوت الشهر 100 و ده رقم بالنسبة لناس مدني قبل الحرب مبلغ عالي

اتخيل في ناس مؤجرين من أرباب بيوت ليهم سنين

لمن جاءت الحرب دي و حصلت مجزرة زيادة الأسعار في أسياد بيوت و شقق يسكتو لالا

طوالي يا مؤمن يمشو للزول المؤجر منو سنين و ممكن تكون علاقتهم طيبة

يقوليهو يا زول يا تزيد لي الإيجار يا تتخارج

اي و الله

ناس كتار للأسف حصل ليهم كده

و في ناس مرقو عشان سيد الشقة الكان مؤجرها بخمسين الف يأجرها بمليون “مليار” جنيه

لا حول و لا قوة الا بالله

عارنا الذي لن يغفره التاريخ

مصطفى ميرغني

