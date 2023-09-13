فيسبوك
في ناس مرقو عشان سيد الشقة الكان مؤجرها بخمسين ألف يأجرها بمليون جنيه.. عارنا الذي لن يغفره التاريخ
الإيجار في مدني
كان في أرقى المناطق
ايجار الشقة المشطبة تشطيب تمام و موقعها تمام ما بفوت الشهر 100 و ده رقم بالنسبة لناس مدني قبل الحرب مبلغ عالي
اتخيل في ناس مؤجرين من أرباب بيوت ليهم سنين
لمن جاءت الحرب دي و حصلت مجزرة زيادة الأسعار في أسياد بيوت و شقق يسكتو لالا
طوالي يا مؤمن يمشو للزول المؤجر منو سنين و ممكن تكون علاقتهم طيبة
يقوليهو يا زول يا تزيد لي الإيجار يا تتخارج
اي و الله
ناس كتار للأسف حصل ليهم كده
و في ناس مرقو عشان سيد الشقة الكان مؤجرها بخمسين الف يأجرها بمليون “مليار” جنيه
لا حول و لا قوة الا بالله
عارنا الذي لن يغفره التاريخ
مصطفى ميرغني
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد