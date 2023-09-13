



الكوته ديل رجعوا من أسمرا ولا لسه !

السودانييين ما بحبو بلدهم لشنو !



يعني اللمه دي مش كان ممكن في أي ولاية من ولايات السودان الآمنة مثلًا..

أنا حياتي ما شفت سياسيين بمشوا حافلتين عشان يبحثوا أزمة بلدهم مع رئيس بلد أخر او مجموعة مخابرات او أي مسمي خارج السودان إلا عند ناسنا ديل !

القحاتة المركزي حايمين ما خلو دولة ما مشوا ليها وفي النهاية طلعوا ملوص ساي !!

وهسي القحاتة الكتلة برضوا مشوا أسمرا وح يطلعوا ملوص ساي !

البلد دي مشكلتها ما بتحل في الخارج بتتحل في الداخل لو قلتوا بسم الله ..

عائشة الماجدي