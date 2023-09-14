🔴 ماذا فعل الدعامة بنجم الهلال السوداني سيف مساوي مما جعل نفسية والديه تنكسر





*نص رسالة سيف* (سيف مساوي لاعب الهلال يسكن أمبدة)

أمس جوني في البيت قاعدين يكسرو في الباب قلت ليهم دقائق بفتح ليكم دخلو فتشو البيت حتا حتا قلبو البيت م خلو شي شالو تلفون أبوي وامي انا بس سمعت كسير الباب دسيت تلفوني…………………… واحد قال لي عشان أخارجك من الناس ديل وريني محل الدهب والقروش قلت ليهو أنا عاطل لي 5شهور. م عندي قروش ولا قرش والله ضربوني ضرب بي حقد قال لي مفتاح العربية وين.؟

أديتو المفتاح قلت ليهو العربية عاملة حادث ليها فترة مغبرة واقفة ما تتحرك وكدا،، قال لي دي م بتنفع معاي.

بقو يفتشو يفتشو في الصالون عندي بترينا كبيرة فيها شهادات وهدايا وميداليات في واحد من أولاد الخرطوم قال ليهم تعالو نمشي الزول دا م عندو حاجة بالحكومة ولا سياسة دا زول كورة ساكت طلعو خلوني واقع وإمي وأبوي نفسيتهم إنكسرت لما شافوني بالمنظر دا حسبي الله ونعم الوكيل

الحمد لله علي كل حال…