”من اطلق الرصاصة الاولى في حرب السودان؟“ بالحقائق المجردة





حقيقة ما حدث في صبيحة يوم ١٥ ابريل في السودان

واجابة سؤال ”من اطلق الرصاصة الاولى؟“ بالحقائق المجردة

و ما صحة رواية الدعم السريع و قوى الحرية و التغيير بان قوات الدعم السريع كانت متواجدة حول المدينة الرياضية و هاجمتها قوات من الجيش (او فلول الكيزان)

اولا، فلنتحدث عن تمركز القوتين ما قبل بداية الاشتباك:

١-تمركز قوات الجيش السوادني:

بعكس ما يروج له بان قوات الدعم السريع كانت تتمركز في المدينة الرياضية، فالعكس تماما قوات الجيش السوداني هي التي كانت تتمركز في سور المدينة الرياضية و ذلك بدليل فيديو مصور من احد المواطنين مساء يوم ١٤ ابريل (صورة رقم ١) بالاضافة لعدد من الصور الاخرى.

و كتعليق جانبي، توضح ايضا صور Google Earth بتاريخ يوم ١٥ ابريل بان (داخل) المدنية الرياضية لا توجد اي اثار لحياة او اي معسكر لاي من الطرفين.

٢-تمركز قوات الدعم السريع:

اقرب تمركز لقوات الدعم السريع من المدينة الرياضية كانت في ”ارض المعسكرات بسوبا“ على بعد ٢ كيلومتر جنوب شرق المدينة الرياضية كما هو موضح في Google Earth (صورة رقم ٢).

ثانيا، فلنتحدث اذا عن ماذا حدث في صبيحة يوم ١٥ ابريل و ما هي التحركات التي ادت لاشتعال الحرب بالخرطوم.

١-عند صبيحة يوم ١٥ ابريل و تحديدا في ساعات الصباح الاولى مع صلاة الفجر، تسللت قوات من الدعم السريع و تمركزت داخل الحي المتاخم لتمركز قوات الجيش السوداني استعدادا للانقضاض عليه. و ذلك موضح في احد الفيديوهات المصورة عقب صلاة الفجر مباشرة من احد المواطنين القاطنين في الحي المتاخم لتمركز قوات الجيش في سور المدينة الرياضية (صورة رقم ٣)

٢-انقضت بعدها قوات الدعم السريع على تمركز قوات الجيش السوداني و اطلقت ”الرصاصة الاولى“ و قامت بتدمير كامل لقوات الجيش التي لمن تبرح منطقة تمركزها بسور المدينة الرياضية كما موضح في صور Google Earth بتاريخ ١٥ ابريل بالاضافة لفيديو مصور من قوات الدعم السريع نفسها (صورة رقم ٤ و ٥) و تم اسر ايضا عدد من جنود القوات المسلحة (صورة رقم ٥).

اعلم ايضا ان هنالك العشرات من البراهين الاخرى التي يستدل بها على ان الدعم السريع هو الذي اشعل الحرب و اطلق ”الرصاصة الاولى“ و لكن ما كان يهمني هو ان نصل لنتيجة غير قابلة للتكذيب مبنية على حقائق مجردة وليس كتحليل او ترجيح للجواب على سؤال ”من اطلق الرصاصة الاولى“ الذي بات الان من باب الحقيقة المطلقة انها من قوة ”الدعم السريع“.

و هذا ايضا لا ينفي ان بداية الحرب في الحقيقة كانت في يوم ١٣ ابريل عندما حاصرت قوات الدعم السريع مطار مروي، انما يعضد من ان سواء في يومي ١٣ ابريل و ١٥ ابريل من قام بالاعتداء هي قوات الدعم السريع.

حفظ الله السودان،

#الدعم_السريع_بدأ_الحرب

Mohammed Almudather Satti

