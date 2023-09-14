نزار العقيلي: قلت ليكم البرهان دا زول صعلوك جدا” .. دي رسالة واضحة جدا”





البرهان قبل ما يطلع من القيادة إتواصل مع بعض الدول و اخبرهم بي نيته لزيارتهم .. بعض الدول عملوا غمرانيين و مشغولين لانو كانوا مصدقين رواية ( البدروم ) فقالوا الزول ده خلاص نهايته قربت و زمانه فات و حارسه مات .. اها البرهان لامن طلع من القيادة حاولت نفس الدول دي إنو تكون اول زيارة خارجية للبرهان في اراضيها .. لكن البرهان اعتذر و قال ليهم معليش ممكن اجيكم بعد جدول زياراتي الخارجية ينتهي .. البرهان سافر مصر فقالوا خلاص بعد مصر حيجينا .. قام سافر جوبا .. قالوا خلاص بعد جوبا ح يجينا .. قام سافر اريتريا .. قالوا خلاص بعد يخلص زياراته الافريقية ح يجينا .. قام سافر قطر .. قالوا معناها الزيارة الجاية حقتنا .. قام سافر تركيا 😂

قلت ليكم الزول ده صعلووووووك جدا” .. دي رسالة واضحة جدا” بتقول إنو الدول السجل ليها البرهان زيارات دي هي الدول المهمة بالنسبة للسودان في المرحلة الجاية و دي الدول الصديقة فعلا و الاولوية دائما للأهم و للاصدقاء … تحترمنا نحترمك و نشيلك في راسنا .. تعمل شفت و كبير ح نصغرك و نحتقرك .. المرحلة الجاية في دول كتيرة جدا” ح تلقى نفسها مرغمة إنو تساعد و تكسر تلج و تتخلى عن احلامها الزلوووووطية بعد ما اتاكدت انو مشروعها في السودان مات موت الضان

نزار العقيلي