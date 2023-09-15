حميدتي عاجز عن الظهور أمام جنوده ناهيك عن مقدرته تكوين حكومة كاملة !!





مؤسفُ هذا

كل يوم تزداد أخطاء قيادات المركزي ،، اليوم غردو تعقيباً على حديث الهالك حميدتي بأنه قد يشكل حكومة فذلك مفهومُ لدينا حينما يقوله حميدتي لأننا نعلم بأنه موهوم ولكن المؤسف حقآ أن يردد ذلك كل من سلك والدقير وفكي كتهديد ووعيد مع أنهم يعلمون أن حميدتي عاجز عن الظهور أمام جنوده ناهيك عن مقدرتة تكوين حكومه كامله !!

ولكن لابأس بذلك إن كان لحميدتي وزراء غير أحذية قحت المعلمومين فليعلنها الآن قبل أن تشرق الشمس ،، وذلك تحدي الشعب لؤلائك الكفره !!

أعلنوها لو رجال !!

الشيء الملاحظ أن قيادات قوى المركزي درجت على التعقيب خلف كل خطاب لقائد المليشيا الهالك وكأنها تعيد شرح المحتوى من جديد وبطريقه أسهل مع أن حميدتي يتحدث بالدارجية المفهومه!!

ليعلم الفكي وسلك والدقير أن الدعم السريع إنتهى من حيث بدأ حربه فلاجدوى لكم من التستر خلف جداره الذي إنهار في نظر الشعب ووجدانه قبل أن يلامس الأرض فلا صفقة رابحه بإسمه ولا مجال له بين العامه ومصيره النهايات فإبحثوا عن ستار آخر أكثر عتمة من ستار مليشيا الدعم الشفاف !!

تبيان توفيق

