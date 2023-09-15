تبيان توفيق: كل كوز ندوسو دوس





كل كوز ندوسو دوس

عن نفسي أتحدث وحديثي صادق كما سأكتبه !!

كُنا نخرج بمواكب ثورة ديسمبر ونهتُف بأي كوز ندوسو دوس و #تسقط_بس ولم نكن نعلم من هو الكوز وماذا فعل أو سيفعل خلاف ماكنا نسمعه ونقرأة عبر صفحات تجمع المهنيين والمركزيات المختلفه لقد صُوٍر لنا أن الكوز هو أسوأ ما أنجبته أرض السودان وعلى ذلك إغتسلنا وآمنا وسلمنا وأسلمنا أمرنا ودمنا وعرقنا وحماسنا لذلك التجمع حتى تجمعنا وإعتصمنا وحسمنا أمرنا وأسقطنا ذلك العدو الهولامي الذي لم يكن سيئاً سوى في عقول ونفوس غيرنا لا أنفسنا !!

اليوم تأكد لي بأن هنالك ماهو أفظع وماهو أعنف وماهو مُذكٍمُ للأنوف حقآ وماهو أشد خطراً وفتكاً ألا وهم الجنجويد الذين فعلوا بالمواطنين العزل ،، مالم يخطر ببال الكيزان أنفسهم قتلوا وشردوا وإغتصبوا ونهبوا وسرقوا وإختطفوا وطغوا على الطبيعه وتمردوا ع العرف العاده ولم نعرف عنهم سوى الشر وسفك الدماء وإزلال الناس

لذلك هتفنا #ببل_بس لعمري إن بل بس هي أصدق من #تسقط_بس لأننا هتفنا بها من أعماقنا وقناعاتنا وتأكدنا بأن الحل الوحيد تجاه هذه المليشيا هو البل بس ولا حل سواه !! هذه القناعه الحاضره الآن والتي نتذوقها ونُحس بها عندما نرى جثث الدعامه وأشلائهم لم تكن حاضره سابقا عندما كنا نهتف ضد الكيزان #بتسقط_بس

من حكمة الله أن يكون الكوز هو أول من يُلبي طلبنا ويحقق رغباتنا ويدعس لنا وبإسمنا ويمزغ لأجلنا إمبراطورية المليشيا التي أرادت كسرنا وإستعمارنا ويضعها تحت أقدامة !! نعم نحن اليوم نقول معاً كيزان ع ثوار وبصوت واحد وإحساس واحد وعزيمة واحده وبحنجرة واحده وبعًرقٍ واحد ودمٍ واحد ولأجل هدف واحد وكلنا مجتمعون أصبحنا نقول #بل_بس !! مقلب القلوب !!

تبيان توفيق