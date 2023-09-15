طلبه: الشعب قادر يبنيهو تاني.. ونجري على السودان طمعانين يدونا فيزا عشان نشتغل ونتاجر ونكسب❤️





كانت الصورة النمطية عن السودان قبل ما أسافر انه بلد ضعيف الإمكانيات، قليل الخدمات، خالي من فرص الاستثمار ويدوبك ممشي نفسه

وصلت ٢٠٠٥ وعرفت ان في ٤ شركات طيران (على الأقل) بتشغل رحلات من الخرطوم للقاهرة… المصرية والسودانية والأثيوبية والكينية!! ايه ده؟!! الناس دي كلها رايحة جاية على هنا ليه؟!!

فتحت حساب هناك في البنك السوداني المصري اللي كان فرع لبنك پيريوس اليوناني ده غير وجود بنك الجزيرة الاردني وبنك فيصل السعودي وبنك الخرطوم اللي كان اتباع لبنك دبي (لو كنت فاكر صح) والبنك الأهلي المصري وغيرهم من البنوك الاجنبية اللي جت وفتحت في السودان!!

فاكر لسة المبنى بتاع بنك المال اللي كنت تشوفه من بعيد كدة شبه مباني دبي ولا مبنى بنك السلام اللي كان متميز انه مبنى ازاز برده بس ازازه بني كدة مش ازرق 😃 كنت بحب اوي سيستم الأرقام عشان يجي دورك عندهم.، مش فاكر ليه

تخيلت ان البنوك دي هتكون متهالكة وماشية بانظمة يدوية بائدة وفوجئت ان في شركات مصري وهندي واوروبي كسبت مناقصات توريد وتحديث الانظمة البنكية هناك… يا جماعة مع الحرب اللي شغالة دي عندهم تطبيق اسمه بنكك بيعملوا بيه تعاملاتهم الضرورية وهما قاعدين في بيوتهم!!

حضرت اكبر واعظم عملية استحواذ في القطاع الخاص في تاريخ السودان وهي بيع شركة موبيتل لشركة زين الكويتية.. صفقة كانت بحوالي مليار و ٢٠٠ مليون دولار!! ايوة زي ما انت قريت كدة.. واستحواذ شركة MTN الجنوب افريقية على شركة اريبا ودخول شركة إتصالات الإماراتية بشركة كنار.. ده الشركة الوطنية هناك يا جماعة اللي هي سوداتل اشترت رخص وشركات محمول في كذا دولة في أفريقيا .. موريتانيا واحدة منهم!!

مش هتكلم عن الشركات الخليجية اللي دخلت تستثمر في مجال الزراعة لان ده مفهوم لدولة تمتلك اراضي خصبة وانهار ومياة جوفية وامطار في اي وقت واي مكان

بس هتكلم عن فندق الفاتح اللي كان استثمار ليبي قبل ما يتباع وفندق روتانا اللي كان استثمار سعودي (على ما اعتقد)

شفت توكيل Volkswagen و تويوتا وهيونداي… ومراكز خدمة ما بعد البيع والصيانة .. شفت الهيونداي اللي بتتجمع هناك برده 😃

قبل ما يكون فيه اوبر في ٢٠١٤ السودان كان عنده lemo trip ليمو تريب.. ودي شركة تاكسي بتتصل بيهم بيجيلك سواق بعربية خاصة وبيحاسبك بعداد وبمواعيد وحاجة اخر فخامة

المباني الازاز الكتير دي كنت بتلاقي عمال من بنجلاديش والهند هما اللي ماسكين النضافة والصيانة فيها

نتيجة الحظر الاقتصادي الامريكي..السودان قعد سنين من غير كروت بنكية دولية.. فيزا وماستر كارد.. بس البنك المركزي هناك والمحول القومي كان دايما بيحاول يعمل اتفاقيات مع البنوك المركزية العربية عشان يربط معاهم فالمواطن السوداني يقدر يستخدم كروته في الدول دي.. مش عارف الاتفاقيات دي اشتغلت ولا لأ

شفت هناك مدارس اجنبية ودولية وجامعات ومعاهد خاصة..

شفت مطعم جاد ومؤمن وجراند كافية المصريين.. وشفت السوريين قاعدين هناك من ٣ و ٤ اجيال.. عاملين مطاعم ومحلات حلويات ومحلات حلاقة.. ده انا شفت اتراك فاتحين محلات حلاقة مع شغلهم في التجارة والمقاولات… يا سلام بقى لو مركب الوميتال ولا ستاير تركي تبقى عبرت وانتصرت 😃

انا شفت وعشت كل ده وهو بيتبني ويتطور فازاي ما يكونش عندي امل ويقين ان الشعب ده قادر يبنيهو تاني وتالت ورابع ونجري على السودان طمعانين يدونا فيزا عشان نشتغل ونتاجر ونكسب ونحوش ونكون ذكريات فوق الذكريات من تاني ❤️

محمد طلبه