داليا: أنتوا مريضين ومقرفين ونفوسكم غير سوية بالمرة الله يعلم





#الوضاعة_فى_أقذر_صورها

وإنى لأعجب لهؤلاء (الجنجقحت) أهل النفاق.. أدعياء الديمقراطية.. دعاة الحرية والسلام والعدالة وهم يتداولون صورة خاصة ل(شيخ الزين) مع أهل بيته بكامل الإحتشام و فى ساعة صفاء ودودة وسعيدة تم نهبها وتسريبها بواسطة المليشيا من حرز منزله ويتطاولون عليه ويتهكمون ويتنمرون ويناوشونه بالتجريح والأذى وإنتهاك الخصوصية السافر.. والرجل فينا مقرئ مجيد وحافظ لكتاب الله نباهى به الأمم ويعرف قدره العالمين!!

ألم يأتكم حديث الرحمة والمودة والسكن ولين الجانب؟!!… ألا تعرفون شيئاً من ملامح سيرة نبينا المقتدى مع زوجاته؟!!… ألا تستبينون ماهية الحياة الهانئة المشروعة فى تمام الحلال ورضا الرحمن؟!!

هل مثلكم يجوز له التطاول على شيخنا الجليل وزوجه وأنتم من نعلم من أهل السفالة والمجون وإختلاط الحابل بالنابل؟!!

تلهون بأعراض الرجال ثم تحدثوننا عن الوعى والإستنارة والضمير والإنسانية والتطور والتغيير؟!!

ياخ أنتوا مريضين ومقرفين ونفوسكم غير سوية بالمرة الله يعلم.

حسبى الله عليكم.. وربنا يصرفكم عننا ويرينا فيكم عجائب قدرته فى الدارين.

كل التقدير والتوقير والإحترام والتجلة للمقرئ الذى نعتز به ونزهو (شيخ الزين) … وفخامة

الإسم ونبله يكفيان🌹

د(اليا) س