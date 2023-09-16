عليكم بمناجات المرحوم حميدتي يا أيها الجرذان الجربانين أدعياء الحياد لاعقي أحذية المليشيا والجنجويد!!





تجاهلوها عندما طالبهم بها الأستاذ الشهيد المناضل #علي_محمود_حسنين والآن يبحثون عنها عند قائد المليشيا الجاهل !!

على الرغم من أن الاستاذ علي محمد حسنين وضع بنود ودستور ووثيقه حكم متسخه وليست متسقه #إلا أنه طالب بشكل واضح على ضرورة تلبية نداءات الثوار المعتصمين أمام بوابة القياده العامه عندما كانوا يهتفون بالمطالبه والإسراع

#بتشكيل_وإعلان_الحكومة_المدنية_من_داخل_الإعتصام ووضع الكل أمام خيار الأمر الواقع هذا الطلب كان حقيقه وقد هتف الثوار به فعلياً و #فوضوا قوى المركزي ودعموها من أجل إتخاذ الخطوات اللازمه في هذا الصدد وحذروهم من عدم الجوء للحوار مع المكون العسكري أو التنازل عن أي إنتصار حققه الثوار ،،

في ذلك الوقت لو فعلت قحت هذه الخطوة لوجدت قبول وتأييد وإلتفاف منقطع النظير ولو كان هذا الخيار خاطئً في ذلك الوقت لو جد حمايه ثورية متكامله لأنه مطلب نابع من عمق الفاعل الحقيقي ،،

لكن!! أثبتت التجربه والمواقف كالعاده أن من أول أسباب سقوط الثورة هو رهن أمرها بيد مجموعه قوى المركزي لأنها مجموعات ضعيفه ومهزوزه خائره و #قذميه عاجزة عن التمثيل الحقيقي الذي يوازي عظمه الثورة وتضحيات الثوار في ذلك الزمان كما أن فشل قحت في كثير من المواقف برهن للكل بأنها لاتعدوا من كونها مجموعات مرتجفه طوحها أقل من طموحات الشعب وليس لها مقدرة ع تحريك الساكن وإتخاذ القرار اللازم وجُرأة الفعل وإن كان بيدها القلم فهي متعمده ع التوقيع بإسم الفشل والتعاسه وما أكثر التجارب والصدمات والسقطات التي سجلتها قحت في تاريخ الثورة !!

كيف لا يتأسف الكل ويتأفف ويتفُل ع وجه هؤلاء الأطفال القميئين الأغبياء الذين يمثلون قوى الحريه والتغير المركزي وهم اليوم وأمس يغردون ويصرخون ويكتبون عن أملهم الخفي وحلمهم والمرجو والمسنود ع تسجيل صوتي منسوب لقائد #مليشيا_الجنجويد وهم يتمنون ويأملون أن يفعلها لهم حميدتي ويعلن #تشكيل حكومه بإسم الثورة والمدنية والتحول الديمقراطي !! نعم اليوم قحت بقياده عرمان وسلك والدقير وجعفر وود الفكي الموهوم تنظر وتنتظر وتترجى وتأمل وتتمنى من حميدتي بأن ينفذ #وصية_الشهيد_المناضل_المحامي_علي_محمود_حسنين ويعلن حكومة مدنية وهذه ليس من داخل إعتصام أو بإسم الثورة ولا تلبية لنداء الثوار بل من داخل #منازل المواطنين و #مؤسساتهم_الخدميه بإسم القتل والنهب والسرقه والسلب والإغتصاب والتهجير والكذب والتلفيق والإرتزاق نعم اليوم هؤلاء الأبالسه ينتظرون عاجزون بأن يحقق لهم حميدتي من داخل قبره

#ذلك_الحلم_الذي_كان_بين_أيديهم_على_طبق_من_ذهب حينما كانوا يمثلون كل السودان وبإسم الثورة وتضحيات الثوار،،،

نقولها لكم اليوم وأسمعوها جيدآ لن تستطيعوا إعلان حكومه لا اليوم ولا غدا ولابعده لأنكم أدنى من ذلك وأضعف مما تتصورون ويتصوركم الآخرون لأنكم نكرات وحشرات ليس إلا لتعلموا أن الجيش سيمضي كالعاده ويضع قدمه ع أعناقكم كما كان يفعل كالعاده وعلى أعناق الخونه والمرتزقه والعملاء وسيعلن حكومه بإسم الشعب والعزه والكرامة لا بإسم اللصوص الهاربين المتسترين خلف ظهور المليشيا ،،

لابأس من السعي وعليكم بمناجات المرحوم حميدتي حتى يسرع ويشرع فيما قاله أمس وأن لا ينتظر ،، وبشراكم بالفشل وإن طال السفر

إنه عجز ليس بعده عجز يا أيها الجرذان الجربانين أدعياء الحياد لاعقي أحذية المليشيا والجنجويد!!

تبيان توفيق الماحي أكد