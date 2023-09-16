مصطفى ميرغني: ظن كثير من الناس أن الطيران قادر على حسم المعركة





شن سلاح الطيران في أول الحرب طلعات جوية ناجحة و قوية كبدت العدو خسائر كبيرة،فظن كثير من الناس أن الطيران قادر على حسم المعركة تماما و كأن القلوب تعلقت بالطيران في جلب النصر،

ظن كثير من الناس أن الطيران قادر على حسم المعركة

ثم لم نلبث طويلا حتى ظهر سقوط بعض الطيارات و كثرت الأعطال في كذا طائرة، لذلك لا نعلق قلوبنا بسبب معين،نعم قد نفرح بدخول سلاح معين لأرض المعركة و نستبشر به خيرا لكن لا نعلق القلوب به،وليكن تعلق قلبنا كله بالله عزوجل وأن نعتقد اعتقادا جازما بأن النصر من عند الله تعالى وحده و ما بقي كله إنما هو سبب لا أكثر …

مصطفى ميرغني