الحكيم: أنا حزين على هلاك الجنجويد المتواصل والمتوقع لانهم مسلمون سودانيون





المسيرات المهاجمة تم تجريبها بكبري شمبات بحمولة متف.جرة ٢٠٠جم فقط

المئات منها جاهزة للمعركة بحمولة دانة كاملة ١٠٠٠ جم تستطيع ان تخترق سقف خرصاني

ويتم توجيهها نحو الهدف المتحرك بدقة لتلتحم معه وتنفجر به

صناعة سودانية

والبريقدار حالته لم …. بعد

حقيقة أنا حزين على هلاك الجنجويد المتواصل والمتوقع

لانهم مسلمون سودانيون

لكن هم من اختاروا لأنفسم عداوة كل السودان وجيشه

اسأل الله لهم الهداية والرشد

فقد صار الجيش والوطنيون في كفة،

والجنحويد والعملاء مدعي الحياد في كفة دنيا دنية

والجيش مصر يدفعهم الثمن بشدة

وأنا أتمنى منهم التعقل بتطبيق اتفاق الهدنة

والخروج من منازل المواطنين والاعيان المدنية والرجوع لثكناتهم لحين الدمج العادل

وعودتهم جنودا لحماية الحدود والارض بعد معاقبة المتجاوزين

فهل يعوا الدرس قبل فوات الوقت

أم تفترسهم المسيرات ؟

محمد هاشم الحكيم