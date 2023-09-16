حكومة حميدتي.. سفيان بريمة وزير الداخلية وشؤون الارتكازات
حكومة حميدتي
🟦 بابكر فيصل رئيس المجلس الرئاسي .
🟦 عادل دقلو نائب رئيس المجلس الرئاسي .
🟦 ( مريم الصادق، نور الدين ساتي، ياسر عرمان، الباقر العفيف ) أعضاء المجلس الرئاسي .
🟦 خالد عمر يوسف رئيس الوزراء .
🟦 طه عثمان اسحاق وزير الصحة وشؤون المستشفيات المحررة .
🟦 القوني دقلو وزير المالية وشؤون الشفشفة .
🟦 فايز الشيخ السليك مدير أسواق دقلو بدرجة وزير دولة .
🟦 راشد نبأ المستشار الإعلامي للقائد .
🟦 آمنة أحمد المكي وزير الإسكان وشؤون المنازل المحررة .
🟦 سفيان بريمة وزير الداخلية وشؤون الارتكازات .
🟦 .عبد الرحيم دقلو وزير الحربية وشؤون الشركات .
🟦 محمد الفكي سليمان وزير شؤون الجيش الجديد .
🟦 إبراهيم بقال سراج وزير الدعاية والإعلام .
🟦 عبد الحفيظ مريود وزير دولة لشؤون الإسناد الإعلامي .
🟦 جعفر حسن وزير السفارات وشؤون التسيير .
🟦 حنان حسن وزير الشؤون الدينية والرومانسية .
🟦 مدني عباس وزير الصناعة وشؤون تحرير المصانع .
🟦 رشا عوض وزير العلمنة والتخطيط الأيديولوجي .
🟦 إبراهيم الميرغني وزير شؤون المناطق المحررة حديثاً .
🟦 عمر القراي وزير التعليم والتوجيه الفكري .
🟦 يوسف عزت وزير الزراعة والتوجيه المعنوي .
🟦 الصديق الصادق وزير العلاقات الخارجية .
🟦 عادل دقلو وزير الهدايا والاستقطاب .
🟦 محمد حسن التعايشي وزير تصفية دولة 56.
” مؤكد الذي كتب هذا المنشور أعلاه واحد ( مسطول كبير ) “
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