حكومة حميدتي.. سفيان بريمة وزير الداخلية وشؤون الارتكازات





حكومة حميدتي

🟦 بابكر فيصل رئيس المجلس الرئاسي .

🟦 عادل دقلو نائب رئيس المجلس الرئاسي .

🟦 ( مريم الصادق، نور الدين ساتي، ياسر عرمان، الباقر العفيف ) أعضاء المجلس الرئاسي .

🟦 خالد عمر يوسف رئيس الوزراء .

🟦 طه عثمان اسحاق وزير الصحة وشؤون المستشفيات المحررة .

🟦 القوني دقلو وزير المالية وشؤون الشفشفة .

🟦 فايز الشيخ السليك مدير أسواق دقلو بدرجة وزير دولة .

🟦 راشد نبأ المستشار الإعلامي للقائد .

🟦 آمنة أحمد المكي وزير الإسكان وشؤون المنازل المحررة .

🟦 سفيان بريمة وزير الداخلية وشؤون الارتكازات .

🟦 .عبد الرحيم دقلو وزير الحربية وشؤون الشركات .

🟦 محمد الفكي سليمان وزير شؤون الجيش الجديد .

🟦 إبراهيم بقال سراج وزير الدعاية والإعلام .

🟦 عبد الحفيظ مريود وزير دولة لشؤون الإسناد الإعلامي .

🟦 جعفر حسن وزير السفارات وشؤون التسيير .

🟦 حنان حسن وزير الشؤون الدينية والرومانسية .

🟦 مدني عباس وزير الصناعة وشؤون تحرير المصانع .

🟦 رشا عوض وزير العلمنة والتخطيط الأيديولوجي .

🟦 إبراهيم الميرغني وزير شؤون المناطق المحررة حديثاً .

🟦 عمر القراي وزير التعليم والتوجيه الفكري .

🟦 يوسف عزت وزير الزراعة والتوجيه المعنوي .

🟦 الصديق الصادق وزير العلاقات الخارجية .

🟦 عادل دقلو وزير الهدايا والاستقطاب .

🟦 محمد حسن التعايشي وزير تصفية دولة 56.

” مؤكد الذي كتب هذا المنشور أعلاه واحد ( مسطول كبير ) “