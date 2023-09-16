



كرة الثلج تدحرج !!

من يظنون ان العقوبات التي طالت عبد الرحيم دقلو هي النهاية ؛

اقول لهم بكل سرور ما هي حتى بداية ، انها محاولات تملص كل من له علاقة بالدعم السريع وتبرئة تفسه عما هو قادم ، أمريكا عاقبته لتزوغ من المشهد وكذلك فيس بوك .

القادم قاسي للجنجويد وكل من ساندهم ولو ضمنيا ، فشنو ، بلوا راسكم

الخبر :

سلطان دار مساليت سعد عبدالرحمن يدلي بشهادته امام الدائرة التمهدية للمحكمة الجنائية الدولية ضد الجنجويد

قلت هذا الكلام ده قبل ثلاثة أشهر، ومصر انه حا تظهر اسماء قحاتة

وليد محمد المبارك