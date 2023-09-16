الخرطوم كل من دخلها سيُقبر بداخلها





من الجيد أن يكون ميدان المعركة واحد وهو الخرطوم فكل من دخلها سيُقبر بداخلها ذلك الميدان هو شبية بالمصيده مرحب بأي قوة تدخل فمصيرها الموت المحقق على يد الجيش ،،

إبتلاع يتلوه إبتلاع فالعمليه ليست حسم فقط بل هي تكسير وإنهاء وتجفيف لمنابع المليشيا ،، إن إختيار الميدان الواحد يجعل من تماسك الجيش هدف محقق ويحصن بقية الولايات من الويل الذي لحق بالخرطوم !!

من الجيد أن تأتي مجموعات المليشيا لداخل الميدان المحدد ففي ذلك إيجابيات أولها عدم إدارة معركة جانبيه بذات الإنتشار !!

إختيار الميدان الواحد يجعل من تماسك الجيش هدف محقق ويحصن بقية الولايات من الويل الذي لحق بالخرطوم !!

تبيان توفيق