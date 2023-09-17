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حميدتي ..أول ما بدأ يعادي الجيش والكيزان أصبح ذكاء اصطناعي..زايلي وزايل نعيكمي
البلد دي فيها اتنين عاديتهم طيارتك قامت وهم الجيش والكيزان
الكيزان لموا في القحاتة غتسوا حجرهم ….
حميدتي ما كان مذكور لا في التاريخ و لا الجغرافيا لو لا الكيزان وبعض قيادة الجيش المتمثلة في البشير وقتها بعد تقادير الله ….اول ما بدأ يعادي الجيش والكيزان بقى ذكاء اصطناعي…
اما فولكر فالكيزان و الجيش بنجهوا فيهو من مظاهرات الكرامة حتى معركة الكرامة …و اخيرا لحق القحاتة و حميدتي…
زايلي وزايل نعيكمي …نقدم التعازي الباردة للقحاتة في فقدهم لفولكر ومن قبله حميدتي ….
محمد عثمان
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