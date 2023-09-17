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عمليات قتال داخلية في صفوف الميليشا المحلولة بهدف سرقة ما سرقه الحرامي الدعامي

2023/09/17
الدعم السريع
الدعم السريع

اكتشاف عمليات قتل تتم داخل صفوف الميليشا بهدف سرقة ما سرقه الحرامي كثير من الجنجويد سرقوا اموال وذهب و حملوها معهم اين ما ذهبوا وهذا يجعلهم عرضة للقتل من افراد الميلشيا ليستولوا على هذه الاموال او ارسالهم للصفوف الامامية فى المعارك حتى يتم قتلهم و اخذا اموالهم المنهوبة

‏أى شخص داخل الميليشيا اصبح الان يعمل على جمع اموال حتى لو قتل زميله ليستولى على ما سرقه من اموال ليهرب الى بلده في ‏سرية تامة

مروة الزين

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