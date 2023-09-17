عمليات قتال داخلية في صفوف الميليشا المحلولة بهدف سرقة ما سرقه الحرامي الدعامي





اكتشاف عمليات قتل تتم داخل صفوف الميليشا بهدف سرقة ما سرقه الحرامي كثير من الجنجويد سرقوا اموال وذهب و حملوها معهم اين ما ذهبوا وهذا يجعلهم عرضة للقتل من افراد الميلشيا ليستولوا على هذه الاموال او ارسالهم للصفوف الامامية فى المعارك حتى يتم قتلهم و اخذا اموالهم المنهوبة

‏أى شخص داخل الميليشيا اصبح الان يعمل على جمع اموال حتى لو قتل زميله ليستولى على ما سرقه من اموال ليهرب الى بلده في ‏سرية تامة

مروة الزين