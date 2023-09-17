محمد طلبه: 5 شهور لم اتوقف عن الكتابة عن السودان .. عن البلد والناس والعادات والحبوبات





٥ شهور لم اتوقف عن الكتابة عن السودان .. عن البلد والناس والعادات والحبوبات

ولو فضلت اكتب ٥ سنين كمان الكلام والحكاوي والونسة مش هتخلص… السودان بلد كبير وغني وكله اصالة وتنوع

بس الحقيقة انا اصلا مش كاتب… انا مجرد واحد بيحط الكلمات جنب بعض كدة وخلاص… انا واحد عنده حكايات ومحطات ورحلات كتيرة ….

هدفي في حياتي اني اسيب اثر وبصمة واغير حاجة للاحلى والالطف والاسهل للناس والعالم والكوكب… جيت عند السودان ولقيت البلد ده هو اللي بيشكل حياتي وشخصيتي وبيفتح لي آفاق للعلم والعمل والمعرفة

قبل الحرب كانت كتاباتي قليلة عن السودان.. كنت باعتبره الوطن الثاني بعد مصر.. نادرا لما تلاقي حد يكتب عن بلده يعني 😃.. الوطن هو السكن.. هو اللي تجري فيه وتسعى وتكبر وتقع وتقوم وتكمل… ومهما زعلت منه ولا زعل منك لازم ترجع له تاني

العالم كله مستغرب كتاباتي الاخيرة 😃 انا بشكل عام مش الشخص اللي بيعرف يعبر عن مشاعره.. فالكتابة دي كنت بلف وادور كدة عشان اقول لكم قد ايه أنا حبيت البلد ده ومشتاق للحياة والناس والأماكن اللي هناك..

يمكن كتاباتي عن السودان تقل او تتوقف وارجع لكتاباتي التقليدية عن التربية والشغل والسفر… بس بالتأكيد حبي وشوقي وتقديري وامتناني للسودان هيفضل يكبر ويعلى ويزيد

كونوا بخير واكتبوا للناس عن كل شئ اصيل وسمح و راقي … احكوا لهم عن كل جميل وادوهم الأمل اللي يصبرهم ويفكرهم ويربط على قلوبهم لمواجهة ألم البعد والشوق والحنين للوطن

#محمد طلبه