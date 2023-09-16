



هذا واحد من وزراء قحت والحاصل على درجة رفيعة في القانون نصر الدين عبدالباري..

يعلم تماماً من الذي أخضع أهله في دارفور بالإبادة الجماعية ومن الذي أغتصب النساء ومن الذي يحرق القرى والأهم من الذي يقوم بالتصفية العرقية..

نصرالدين هو واحد من قطيع قحت التي عادت لتمارس ذات الدور الحقير الذي مارسته من قبل وهي تخير شعبنا أما القبول بالإطاري أو الحرب..

الان تكرر ذات السيناريو وتهدد وتتوعد أن لا يقدم البرهان على تشكيل حكومة تدير شؤون البلاد أو تشكل المليشيا حكومة أخرى وتقسيم البلاد..



أمثل نصرالدين يحلم بالعودة لحكم السودان؟!

ام وضاح

