



الموضوع بسيط..

قوتين متحاربتين وسط المدنيين

قوة لمن تخش منطقة الناس بطلعوا يحتفلوا و النسوان بزغردوا و الأطفال بفرحوا و التجار بفتحوا محلاتهم و الناس بتتحرك بطمأنينة

والقوة التانية لمن تخش منطقة بتقتل و تنهب و تغتصب و تجبر السكان على ترك بيوتهم و الخروج و لو قعدت ممكن بدون سبب يقتلوك و المحلات بتقفل و الحياة بتنعدم

شنو البخليك انت كإنسان تكون محايد هنا؟

اي زول يقول ليك محايد تعرف انه في قرارة نفسه جنجويدي صغير خايف يقول رأيه علي الملأ

مافي خيار حياد هنا اما انك مع خيار الشعب اللي هو الجيش واما مع القتلة الجنجويد

بلاش تلاعب بالألفاظ

فوكس كوولا كوولا