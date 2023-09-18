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التجار بعد الحرب.. هناك أناس سينطلقون من الصفر
التجار بعد الحرب
هناك أناس سينطلقون من الصفر و لكن هناك اخرين هم تحت الصفر عليهم ديون و التزامات و قد نهبت ممتلكاتهم.
مهمومون بالسيناريوهات المختلفة يتوقعون الأسوأ و يتمنون الأحسن.
وصيتي لهؤلاء لا تبتئسوا و أحسنوا بالله الظن الحسن فالله عند حسن ظنكم إن شاء فمن اخذ مالا يريد اداءه أدى الله عنه.
كونوا لله كما يحب يكن لكم فوق ما تحبون و يجعل لكم من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا.
لدي تجربة احسبها مميزة فقد كنت تاجرا سأقصها لكم إن شاء الله عسى أن تكون عبرة و فائدة
و لا تنسوا
دوما هناك متسع لبدايات جديدة و نهايات سعيدة
محمد يوسف
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