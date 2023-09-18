



التجار بعد الحرب

هناك أناس سينطلقون من الصفر و لكن هناك اخرين هم تحت الصفر عليهم ديون و التزامات و قد نهبت ممتلكاتهم.

مهمومون بالسيناريوهات المختلفة يتوقعون الأسوأ و يتمنون الأحسن.

وصيتي لهؤلاء لا تبتئسوا و أحسنوا بالله الظن الحسن فالله عند حسن ظنكم إن شاء فمن اخذ مالا يريد اداءه أدى الله عنه.

كونوا لله كما يحب يكن لكم فوق ما تحبون و يجعل لكم من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا.

لدي تجربة احسبها مميزة فقد كنت تاجرا سأقصها لكم إن شاء الله عسى أن تكون عبرة و فائدة

و لا تنسوا

دوما هناك متسع لبدايات جديدة و نهايات سعيدة

محمد يوسف

