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التجار بعد الحرب.. هناك أناس سينطلقون من الصفر

2023/09/18
بقالة

التجار بعد الحرب
هناك أناس سينطلقون من الصفر و لكن هناك اخرين هم تحت الصفر عليهم ديون و التزامات و قد نهبت ممتلكاتهم.
مهمومون بالسيناريوهات المختلفة يتوقعون الأسوأ و يتمنون الأحسن.

وصيتي لهؤلاء لا تبتئسوا و أحسنوا بالله الظن الحسن فالله عند حسن ظنكم إن شاء فمن اخذ مالا يريد اداءه أدى الله عنه.

كونوا لله كما يحب يكن لكم فوق ما تحبون و يجعل لكم من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا.
لدي تجربة احسبها مميزة فقد كنت تاجرا سأقصها لكم إن شاء الله عسى أن تكون عبرة و فائدة
و لا تنسوا
دوما هناك متسع لبدايات جديدة و نهايات سعيدة

محمد يوسف
محمد يوسف

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