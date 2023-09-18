🔴 المتمردون الان اصبحوا يأكلوا بعضهم ويسرقوا بعضهم ويقتلوا بعضهم وتفشت فيهم روح القبلية





✅من مصادر داخل ميليشيا الجنجويد

الجنجويد التعليمات التى صدرت لمن يقوم بعملية الاخلاء و الاشراف على الجرحى و علاجهم و دفن الجثث عدم اخلاء الجثث و الحالات التى لا يمكن علاجها و عودتها للميدان يتم التخلص منها فورا و جغمها

اى جنجويد اصيب اصابة لا تمكنه العودة الى القتال يتم التخلص منه و حقوقه المادية تروح شمار فى مرقة وحتى لا يقع فى يد قوات العمل الخاص و قوات هيئة العمليات فيتم التحقيق معه و يكشف اسرارهم

معظم العمليات الموجعة للجنجويد و قتل قادتهم التى نفذتها قوات العمل الخاص كانت تتم بواسطة التحقيق مع من يتم القبض عليهم و الاسرى

اكتشاف عمليات قتل تتم داخل صفوف الميليشا بهدف سرقة ما سرقه الحرامى كثير من الجنجويد سرقوا اموال و ذهب و يحملوها معهم اين ما ذهبوا و هذا يجعلهم عرضة للقتل من افراد الميلشيا ليستوا على هذه الاموال او ارسالهم للصفوف الامامية فى المعارك حتى يتم جغمهم و اخذا اموالهم المنهوبة

أى شخص داخل الميليشيا اصبح الان يعمل على جمع اموال حتى لو قتل زميله ليستولى على ما سرقه من اموال ليهرب الى بلده

العمليات التى يقوم بها الطيران لجغم عربات الجنجويد بعد الضربة مباشرة يسرع الجنجويد الى مكان الضربة ليستوا على الاموال و الذهب الذى كان يحمله من يعملون فى هذه العربية كل هذه العربات محملة اموال و ذهب مسروقة

هذا الوضع داخل صفوف المتمردين الان اصبحوا يأكلوا بعضهم و يسرقوا بعضهم و يقتلوا بعضهم و تفشت فيهم روح القبلية

** متداول