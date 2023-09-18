



ظلت فلول أحزاب قحت تتسكع ثلاثون سنه مابين مجالس السٍنه وستات الشاي أتت ديسمبر وشاءت الأقدار بأن يكونوا رؤساء ووزراء على رؤوس الأشهاد ومن أجل ذلك قدم شباب الثورة أرتالٍ من الشهداء وفيضٍ من العرق والدماء ،،

منحوهم فرصة الخروج من ضيق الحال إلى نيل المنال فجلسوا أربعة أعوام لم يخرجوا إلا بالشًيب ولحية كلحية الكيزان والفرق مابينهم أن وجوه قحت كالحة !!

تبيان توفيق