



سقطت ورقة التوت عن حزب الامة وهو يصدر بياناً أعلن فيه أن سبائك الذهب التي قبضت مهربه مع الصديق المهدي الأمين العام للحزب هي سبائك تخص الحزب ليؤكد أولاد الصادق انهم لم يكتفوا بجعل الحزب لافتة للعمالة ولكنهم جعلوه لافته للتهريب..

تخيلو بالله مدى فجيعتنا في هذه القوي السياسيه التي لا زالت تمتلك قوة العين والجرأة أن تخاطب شعبنا وتتحدث عن وعيه الذي أنتج ثورة ديسمبر هذه الثوره المكلومة المسروقه..

تخيلوا ان هؤلاء لا زالوا يريدون الضحك على شعبنا بتوجيه الاتهام للإرهابيين وتجار الدين..

ياربي تجار الدين والارهابين مالم ومال سياسي داسي الذهب لامؤاخذه في سرواله..

#ام_وضاح

