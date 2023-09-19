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تبيان: علي كرتي أجرى إتصال بنافع وقاليهو الحنك الوسخان ده بيحصل عادي من أولاد المهدي وما عليك؟
#الدهباية
قاليك عبدالرحيم محمد حسين ونافع وعلي عثمان وفضل محمد خير قاعدين محتارين ويدهم في خدهم من سمعوا خبر سرقة الصديق المهدي وواثق البرير لسبائك الذهب وهُم رموز لمركزية قحت الرافعه شعار محاربة الفساد والسرقات ورد أموال الشعب وكده ؛؛
وقاليك علي كرتي أجرى إتصال بنافع وقاليهوا الحنك الوسخان ده بيحصل عادي من أولاد المهدي وماعليك؟ المهم إنو ( ألُباس إتملص ) والشعب كلوا شغال محدش يقولي بُصٍ بس !!
نتوقع مهاتفه أخرى من وجدي صالح إعتذار لبقية الكوكبه لأنو الشغلانه دي واقفه كوكااااب جمب الباب الموضع سبائك وكده ؟
تبيان توفيق
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