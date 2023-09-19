



ليت حزب الأمة صمت حيال التبرير عن سرقة الواثق وصديق المهدي لسبائك ذهب الشعب السوداني!!

ليتهم صمتوا لأننا حقيقة لم نكن ندري بأن المسروقات شركات كامله مملوكة لآل المهدي وليست سبائك معدوده سرقها أبنائهم رموز قحت الخائنه ،،،

تراا علي عثمان ونافع وكرتي يقولون أعوذ بالله من هذا الفساد العجيب لرموز الثورة التي قامت ضد السرقات وضد الفساد وضد المحسوبيه ومن أجل إسترداد الشركات المخصصه وإعادتها لخزينة الشعب السوداني!! كم أنا حزينه من هذه الفعله الحزينه التي إرتكبها من كتب بيان الحزب الحزين ليبرر سرقة أموال الشعب السوداني الحزين !!

#حزينة_يا_لصوص

تبيان توفيق