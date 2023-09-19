يبدوا أن حميدتي ” لص السودان الأكبر” فعل واجباً لآل المهدي لم يفعله نظام الإنقاذ





كنتُ أظنُ أن أبناء الصادق المهدي متخصصون في سرقة حظائر الداجن والبيض فقط وما كنتُ أظنُ أن لهم باع ويد طائله في سرقة سبائك الذهب يبدوا أن حميدتي فعل واجباً لآل المهدي لم يفعله نظام الإنقاذ وإلا لما إستمات الصديق اللص ومريم المهزومه والواثق المهزوز كل هذه الإستماته في سبيل دعم ومناصرة سيدهم حميدتي لص السودان الأكبر !!

من فضائل هذه الحرب بأنها إستخرجت أثقال الفظائع ووضحت لعوام الناس بأن ديباجة المهدي والميرغني ديباجة مذورة وليست حقيقية ويجب أن يتجاوزها الشعب السوداني من أجل الإنعتاق من عبودية اللصوص العملاء بائعي الضمير والوطن !!

تحية لكل مقاتل ومقاوم لسخف التاريخ ألف طن من سبائك الشكر والامتنان والتقدير مقدمه مني تبيان توفيق الماحي أكد فليس لي أطنان سوى من الإمتنان!!

#لصوص_آل_المهدي

تبيان توفيق