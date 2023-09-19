تبيان توفيق: شيبه ضرار !!





شيبه ضرار !!

#رُب_ضارة_نافعه

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد

أنا فهمي لشيبه ضرار فهم مختلف من خلال الفيديوهات الكتيره القاعده تتنشر للراجل ده وهو بيتحدث عن الواقع ومن بدري حتى قبل الحرب دي وهو بيقول الجواهو بكل عفويه وبدون ثعلبه سياسيه ،، قٍدرته أحلل لحد ما طريقة تفكير شيبه ضرار مبدئياً كده هو شخص غير سيئ وزول عندوا حماس زائد وزول عندوا شعور بإنو هو قائد ومسؤول وبيمتلك عطاء وعايز يقدموا لأهلوا في الشرق ،، شيبه زول زي الأمبوب ممكن أي جهه تملاهوا هواء وتفكوا في السهله دي ،، مابقدر أقول إنو لايستطيع تعكير الأجواء الصافيه لكن بقدر أقول من السهل جدآ فهمه ومن السهل جدآ يدوه فرقه يحقق الطوح بتاعه ده وبكل أريحيه كمان ،، لأننا ماحنقدر نمنع زول من إنو يعبر عن المطالب حقتوا لكن بنقدر إننا نشيلوا من نقطة إرتكاب الخطأ إلى نقطه جديده يكون العطاء فيها بشكل علمي ومدروس!!

من كلام شيبه يوم أمس إنو هو لقى عربات مامرخصه وشايله بضائع قبضها وسلمها للجهات الرسميه وعشان يعمل الحاجة دي قام بي خطوة عمل إرتكازات للأفراد التابعين ليهو في مداخل مدينة بورتسودان ،، الحاجة دي بالفهم العام هي حاجة إيجابية وما كعبه في ظل تداعي الشعب السوداني والوقوف في وجه التعديات والتهريب وغيره من المظاهر السالبه لكن طريقة العمل فيها خطأ لأنو ده عمل الجهات الرسميه ( الجيش الشرطه الجهاز ) شيبه ماقال عايز يستلم سلطه أو يتمرد ع الدوله ولاقال عندوا رأي في الجيش بالعكس حتى بعد إحتكاكه مع الجيش قال أنا بعترف وبحيي القوات المسلحة السودانية الموجوده في الخرطوم لكن عندي ملاحظات حول الناس القاعدين هنا في المكاتب وهو قاصد الحكومة القاعده في البحر الأحمر وهو شايف إنو في قصور في الأداء وكلنا بنتفق معاه في الحته دي وبدون مجامله لكن الزمن والطريقه والمكان والاسباب غير مقبوله ومامن الصالح !!

المطلوب

إنو الجهات الحكومية تعاين لي شيبه ضرار بإنو زول إيجابي حماسوا زايد وزول عايز يقدم خدمه ويكون فاعل ،، ممكن هنا نسأل حول قوات شيبه ضرار عددها كم ؟ نوع السلاح شنو ؟ مصدر التمويل من وين ؟ القاعد يتواصل معاه منو ؟ هل عندوا أهداف غير ؟ القوى السياسية المحيطه بيهو موقفها كيف من موقف الجيش ؟ إذا قدرنا أجبنا ع الأسئله دي من السهل جدآ تفعيل شيبه

مثلآ لو كانت قواته ألف نفر مثلآ؟ المانع شنو توزيعها مابين القوات المنتشره داخل وخارج الخرطوم؟ شيبه زات نفسه المانع شنو يكون شايل سلاح وموجود في إرتكاز قرب كبري الملك نمر أو كافوري أو المدرعات ؟ المانع شنو من إنو قوات شيبه تكون مشاركة من ضمن تشكيله القوات الشغاله تأمين لمداخل ولاية البحر الاحمر؟

المهم تفعيل شيبه وإعطائه فرصه للعمل أو إعتقاله وإعتقال كل قواته لأنو الفراغ بجيب التفكير والتفكير بي مخ زول زي شيبه ضرار ده حيكون تفكير معكوس وماكويس ومامستحب وثمنه غالي !!

البحر الأحمر دي الآن وسابقاً ما واحد الآن فيها #البرهان وكل قيادات الدوله وأي ربكة فيها عندها ثمن غأااااالي جدآ فالأحسن الناس تفتح عيونها وتتعامل مع القضايا بمسؤوليه واكرر مره ثانيه

البحر الأحمر يجب أن تظل بعيده عن كل تراخي وإلا فالثمن عااالي جدآ وبعدين حتقولوا تبيان توفيق قالت ؟

تحياتي

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد