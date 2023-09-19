رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لحدي هسه ما بنعرف ليه قبيلة او اهل وعادي ممكن يطلع من دول الجوار





( ابقوا الصمود ما تبقو زيف )

قبل سنوات معاي واحد صحبي قررنا نقضي تلاته ايام في دولة افريقية سياحية و إحنا في طريقنا للسودان فقمنا مشينا سفارة الدولة المعنية و بمجرد ما دخلنا السفارة قابلنا موظف إستقبال السفارة في وشنا و سلم علينا سلام سودانيين حار جدا .. انبسطنا جدا عشان لقينا سوداني موظف في السفارة و اهتم بينا شديد و دخلنا قابلنا القنصل و اتفاجأنا بانو القنصل زاتو سوداني عديل كده .. اندهشنا جدا .. ممكن نتخيل انو سوداني يكون موظف استقبال في سفارة اجنبية رغم انو استقبال السفارات ده مخصص لعناصر مخابرات الدولة لكن هل يعقل انو سوداني يكون موظف في سفارة اجنبية و في منصب قنصل كمان ؟ المهم الحيرة كانت ح تقتلني فقلت للقنصل معقولة انت سوداني ؟؟ الراجل ضحك ضحكة كبيرة و قال لي لا انا ما سوداني و موظف الاستقبال برضو ما سوداني لكن إحنا اتربينا و درسنا في السودان و عشنا فيها سنين طويلة جدا .

حكيت ليكم الموقف ده عشان عايز اقول ليكم إنو لو في إحصائية حقيقية دقيقة في السودان ح تكتشفوا إنو الشعب السوداني الأصيل ما ح يتعدى ال ٣٠ مليون و الباقي شعوب افريقية حصلت على الجنسية السودانية بطرق شرعية و غير شرعية .. ايام البشير كان عندنا وزير ما سوداني و في فترة القحاطة ظهروا لينا وزراء و ناشطين ما سودانيين ولا حاجة .. عندنا فنانيين و فنانات و نجوم مجتمع كبار ما سودانيين ولا عندهم علاقة بالسودان .. يااااخ رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لحدي هسه ما بنعرف ليهو قبيلة او اهل و عااادي جدا ممكن يطلع من دول الجوار و احنا ما جايبين خبر .. هسه البت بتاعت قميص النوم دي ممكن تكون سودانية ؟؟ كلامي البقولو ليكم ده ما شكوك .. بعرف شخصيات كبيرة و مؤثرة في السودان ما عندهم علاقة بالسودان نهائي … عندنا ناشط مشهور جدا احلف ليكم فيهو مصحف إنو ما سوداني .. عندنا كااارثة كبيرة جدا” اسمها ( ملف الأجانب ) عنده دور كبير جدا في الكوارث الحاصلة في السودان .. الملف ده اوعدكم انو نفتحو قريبا” جدا” باذن الله .

شاهدنا بالامس مقطع فيديو لمجموعة مسلحة اطلقت على نفسها اسم فصائل المقاومة الشعبية السودانية ( صمود ) و في الحقيقة ده ما صمود ولا يحزنون .. ده ( زيف ) ساكت .. ذي الحركة بتاعت المدعو ضرار في شرق السودان امبارح .. ده كلووووو زيف في زيف .. حركات في شكل بركات .. دي كلها أفلام بايخة الغرض منها ارسال رسائل خارجية .. اي جهة او مجموعة عايزة تقيف مع القوات المسلحة معناها تمشي تسلم نفسها للجيش و تأتمر بأمره و توجيهاته و تلتزم بخطته و تكتيكه .. اي حركة مسلحة داعمة للجيش يبقى لازم تنسق مع الجيش و تأتمر بأمره .. الكلام بتاع احنا داعمين الجيش من اول يوم ده كلام فارغ ساكت و علف ما بيمشي على الناس و لا على الجيش .. حميدتي كان بيقول كده برضو .. ده علف قديم و معتت و دي مواضيع ح نفتحها لاحقا” لانو ده ما وقتها .. كفاية زيف .. ابقوا الصمود .

حاجة اخيرة و مؤلمة جدا” .. عندنا جنود و ضباط تاركين عائلاتهم للمجهول و في جزء كبير منهم اسرهم اتهجرت للولايات و ظروفهم اسواء من ما تتخيلو والله و بالرغم من ده كلوو الجنود و الضباط ديل شايلين السلاح و واقفين في الصفوف الأمامية للمعركة بكل ثبات و عزيمة و قسما بالله لامن الواحد فيهم يحكي عن معاناة اسرته و اطفاله في مدني او كسلا انا قاعد اندهش و اقول لي نفسي العساكر ديل قادرين يكونوا بالثبات و الصبر ده كيف ؟؟ من اين جاء هؤلاء الجند ؟؟

نزار العقيلي

