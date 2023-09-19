الحكيم: الفشل في بيتك





من محن الزمان أن يُبتلى الوالدانِ بابنٍ شاب عاطل عن العمل، يسهر مع اصدقائه أو بين الجوال والقنوات ، ثم يستيقظ ظهرا ليهاجمهما بعلو الأصوات التي أقضت منامه ، وينتقد سوء الطعام وكثرة النقة والكلام وعليكم الله شوفوا ليكم موضوع غيري …

وبمجرد ما يرن جرس الجوال يسرع مبتسما اآالو وين يا فردة هههه وين القعدة الليلة ؟

ثم يقبل عليهما : داير لي خمسة ألف الليلة

وكان رفضوا يا ويلهم

لا حول ولا قوة الا بالله

والمصيبة عندما تكون أمه أرملة

ثم يجبر أمه أو أخواته بغسل ثيابه

وليته يغسل قلبه من هذا العقوق الذي حتما سيوقعه في بوار

أما عقوق البنات فده موضوع براااو

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )

محمد هاشم الحكيم