اذا انهار سد النهضة هذا (..) ما سيجدث في السودان





فيما يخص الموضوع الحصل في ليبيا

باختصار سد وادي درنة سعتو ٣٠ مليون متر مكعب من الماء و يبعد عن مدينة درنة ١٢ كيلو متر فقط …

عمل الدمار الشفتوه ده

طبعا في خبراء كتار كانوا بحذروا من احتمالية انهيار السد ..و كان في ناس بستبعدوا احتمالية انهيارو ..و ناس بشككوا في الاثار الناتجة في حال انهيار السد

قمت مشيت حسبت البعد بين الخرطوم و سد النهضة

المسافة مع تعرجات النيل الازرق بتعمل 730 كيلومتر

و المسافة المباشرة بدون تعرجات ( بافتراض انو ضغط الموية ما حيجبر الموية تسلك مسار النيل ) المسافة بتعمل زي 552 كيلومتر

متوسط المسافتين 641 كيلومتر

السعة التخزينية لسد النهضة اذا اتملى الملية الاخيرة و الكاملة حتكون 74 مليار متر مكعب

خلينا نعمل مقارنة سريعة

سد درنة يبعد ١٢ كيلو عن درنة و سد النهضة يبعد 641 كيلو عن الخرطوم يعني سد النهضة يبعد 53 مرة ضعف المسافة

سد درنة سعتو التخزينية 30 مليون متر مكعب و سد النهضة سعتو 74 متر مكعب يعني 2,500 مرة ضعف سعة سد درنة

قادر تتخيل معاي

سد النهضة يبعد فقط ٥٣ ضعف مسافة سد درنة لكن حيكون فيهو كمية من المياه تعادل 2,500 مرة ضعف كمية المياه الموجودة في درنة

استعمل ما شئت من العوامل الممكن تخفف التبعات زي بعد المسافة و طبوغرافية الارض و انتشار المياه في الاتجاه العرضي و سلوك جزئي لممرات بديلة

قول كل العوامل دي خففت 1000 ضعف …

لسة عندك 1,500 ضعف الحاجة الحصلت في درنة

الملف ده اخطر من الحرب الحاصلة و اخطر من كل الملفات الحاليا موجودة

اذا كان الحرب دي لحدي الان حصيلة الوفيات لنفترض ٥ الف في ظرف ٥ شهور …

سد النهضة ممكن يكون خسايرو بالملايين في ظرف ساعات

في حاجة ممكن تفاقم الوضع سوء وهي انو مصر لتقليل الخطر عليها عندها سدود جنوب مصر حتقفلها …

و الجزء البمر من السدود دي مصر عاملة ليهو قنوات صناعية وشغل بعيد شديد لتحويل الكارثة الى مكسب

الحاجة دي حتفاقم الوضع سوء عندك

Ahmed Crash