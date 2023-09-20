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إن شاء الله يا (سلك) تكون بلغتا (حمدتي) البتتواصل معاه ده بالدمار والنهب؟!!

2023/09/20
حميدتي خالد سلك

بعد أن تأكدوا من هزائمهم العسكرية والإنسانية والأخلاقية والإجتماعية النكراء داخلياً وخارجياً… مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية تعمد لحرق #الخرطوم… وقحط توفر لها الغطاء السياسى (المهلهل) بالأكاذيب والعمالة.

إن شاء الله يا (سلك) تكون بلغتا (حمدتى) البتتواصل معاه ده بالدمار والنهب؟!!
إنتوا دايرين توقفوا ياتو حرب و تحكموا ياتو بلد وياتو ناس؟!!
د(اليا) س

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