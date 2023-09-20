إن شاء الله يا (سلك) تكون بلغتا (حمدتي) البتتواصل معاه ده بالدمار والنهب؟!!





بعد أن تأكدوا من هزائمهم العسكرية والإنسانية والأخلاقية والإجتماعية النكراء داخلياً وخارجياً… مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية تعمد لحرق #الخرطوم… وقحط توفر لها الغطاء السياسى (المهلهل) بالأكاذيب والعمالة.

إن شاء الله يا (سلك) تكون بلغتا (حمدتى) البتتواصل معاه ده بالدمار والنهب؟!!

إنتوا دايرين توقفوا ياتو حرب و تحكموا ياتو بلد وياتو ناس؟!!

د(اليا) س