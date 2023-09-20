البرهان مفروض خطابه بتاع الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك يكون فحواه (مكافحة الإرهاب)





البرهان لو عايز يشتغل شغل بتاع كفار بالجد مفروض خطابه بتاع الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك يكون فحواه ( مكافحة الإرهاب ) .. لازم يقول للعالم إنو الحرب دي ضد الإرهاب ما ضد مكون سياسي او قوة متمردة .. و دي الحقيقة اساسا” .. الجيش السوداني بيحارب في الإرهاب .. البعملو فيهو المليشيا ده إنتهاك لكل القوانيين و إرهاب وااااضح ما فيهو شك .

نزار العقيلي