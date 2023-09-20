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البرهان مفروض خطابه بتاع الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك يكون فحواه (مكافحة الإرهاب)

2023/09/20
نزار العقيلي

البرهان لو عايز يشتغل شغل بتاع كفار بالجد مفروض خطابه بتاع الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك يكون فحواه ( مكافحة الإرهاب ) .. لازم يقول للعالم إنو الحرب دي ضد الإرهاب ما ضد مكون سياسي او قوة متمردة .. و دي الحقيقة اساسا” .. الجيش السوداني بيحارب في الإرهاب .. البعملو فيهو المليشيا ده إنتهاك لكل القوانيين و إرهاب وااااضح ما فيهو شك .

نزار العقيلي

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