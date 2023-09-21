



ياجماعة سؤال: لو -لا سمح الله- انهار سد النهضة، شنو المدينة السودانية الأكثر تضرراً ؟

بعد انهيار سد درنة في ليبيا وفي لحظة اجتاحت السيول المدينة – نسأل الله يلطف بأخواننا الليبيين ويفرج عنهم- أصبح لزاماً علينا هذا السؤال.

طيب.. بعد نعرف المدينة الأكثر تضرراً ح نعمل شنو؟

ح نرفع وعي أهلنا في المدينة دي بانهم يبتعدوا منها ويتخذوا التدابير اللازمة من باب الفرار من قدر الله إلى قدر الله.

– نحن متفقين سلفاً انو ده دور الحكومة لكن مفروض نحن كمان نتحرك ونوعي أهلنا بمخاطر الحاجة دي وحتى لو ما حصلت في النهاية يكونوا عارفين تبعات الموضوع ده، ويتخذوا خطط بديلة.

إيهاب إبراهيم الجعلي

