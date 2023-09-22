تبيان توفيق: نيولوك بنيويورك ❤️





على غير العاده ظل أهل السودان جميعآ ينتظرون خطاب السيد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة بين أضابير مجلس الأمم المتحدة وبذات القدر من الإنتظار كانت كل قلوب أهل السودان متحده يحدوها أملُ أن لا تكون من قواصي الأغنام فتأكلها ذئاب اللئام ،،

لقد أظهر إهتمامنا بهذا المجلس الهام بأننا عُصبة معصوبه أمرها جد وليس هذلٍ معطبه فقد أعطانا خطاب البرهان ثقة بالنفس لأنه خطابُ قويُ شفافُ كافي وضافي ومرتب ، خاطبنا نحن أولاً أهل السودان وأخبرنا بأن دولتنا باقية وسيادتنا ممتده ورأسنا مرفوع وإرثنا باقي ومن بقى علينا خسٍر وخسئ ،،

ثم أخبر العالم أجمع بما دار ومايدور وماسيدور دون أي لفٍ ودوران ،، اليوم وضع البرهان قدمه ع عنق المتآمرين الأمارين بالسوء أعداء الشعب السوداني ،، وقال لهم هاهي تجارتكم البُوار رُدت إليكم وإنتهى كيدكم وقُد كيركم وفشل مكركم وإنتهى أمركم ورسالته كانت واضحه وموجهه لكل الأذرع الخارجية التي دعمت ومازالت تدعم المليشيا ،،

لقد قال البرهان كل شيء وأفلح في ذبح الشاة من وريد المدنية الكذوب إلى وريد ديمقراطية البوت ،، وكسر عُنقها على طاولت العالم أجع وأكد بأن الطريق إليها ليس القتل والنهب والسلب والإغتصاب بل بباب الإقتراع وصندوق التصويت وهذا الصٍيت هو صوت الشعب الذي حمله خطاب البرهان ،، اليوم عًرٍف العالم بإن بالسودان مُشكل تحتاج إلى ضمير وموقف وأن هنالك شعبُ نادر قاوم مشروع الإستعمار الثقافي الفكري السياسي وتساقط أمام مشروع التغير الديمغراقي الهادف إلى إسقاط الهوية والإرث والتاريخ ومازال يتساقط من أجل إيقافه وردع من يقف خلف ويديره !! علينا أن نقول ،،

شكرآ سيادة البرهان لأنك مثلت السودان في هذا المجلس الهام وألهمتنا والعالم أجمع بأن قضية السودان الآن موضوعة أمام منضدة الضمير الإنساني تنتظر التشخيص الصحيح بتصنيف المليشيا

شكرآ لأنك تحدثت بصدق وأمانه وصلابه وأكدت للعامة بأن الشأن السوداني خاص وأن السودان لن يكون مطية لأطماع البعض الماكرين ومنفذ لتحقيق الرغبات وتلبية رغائب النفس وأهواءها ولن يظل كما كان وإن فنى آخرنا ،،

بعد هذا الخطاب الإيجابي سننتظر من قواتنا المسلحة بقيادتها الرشيده أن تُطلق رصاصة الرحمه النهائية ع صدر مليشيا الجنجويد فالطلقة السياسية قد أصابت وإن ظلت كاتمه فكلنا ثقة بأنها قاتله كثقتنا بمقتل الريبورت حميدتي !!

#إنهاء_التمرد

#بقاء_الدوله

✍️تبيان توفيق الماحي أكد