البرهان يلتقي الرئيس الأوكراني زيلينسكي

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، في مطار شانون في أيرلندا عقب مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد الرئيس الأوكراني على حسابه في تلغرام أنه ناقش مع البرهان التحديات الأمنية المشتركة وبالتحديد أنشطة الجماعات المسلحة غير المشروعة التي تمولها روسيا، وإمكانية تعزيز التعاون بين أوكرانيا والدول الأفريقية.

ودعا زيلينسكي، البرهان، إلى دعم مبادرة الحبوب من أوكرانيا والمشاركة في قمة صيغة السلام الأوكرانية هذا العام.

زيلينسكي أشار إلى أن اجتماعه بالبرهان لم يكن مخططا له، وفق ما قالت رويترز، التي نقلت عنه أيضا شكره للسودان، الذي يشهد حاليا صراعا أهليا داميا، على دعمه وحدة سلامة الأراضي الأوكرانية.

ونفذت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة عمليات في أوكرانيا خلال الغزو الروسي الذي بدأ في فبراير 2022.

وقال دبلوماسيون غربيون ووسائل إعلام غربية إن فاغنر توجد أيضا في السودان، لكن الجماعة الروسية نفت ذلك.

At Shannon Airport, I held an unscheduled meeting with President of the Transitional Sovereign Council of Sudan Abdel Fattah al-Burhan.

I am grateful for Sudan's consistent support of Ukraine's sovereignty and territorial integrity.

