🔴شاهد بالصور: تجمَّد ضباط مطار أديس من هوْل ما رأوا.. فضيحة الذهب للقحاتي الجنجويدي الصديق الصادق المهدي





بالصور وبالثابتة وبالدليل

فضيحة الذهب للقحاتي الجنجويدي الصديق الصادق المهدي … شاهد و حصرياً وتُنشر لأول مرة بالصور لحظةً بلحظة؛ الصديق المهدي يدخل المطار بمفرده في اللقطة الأولى ثم يضع الحقائب على جهاز الفحص

تمر الحقائب على الجهاز ….فيتجمَّد ضباط مطار أديس من هوْل ما رأوا…. يُسحب على جانب ويُطلب منه فتح الحقائب

#جنجويد_ قحاطة

تبيان توفيق

