



حمدوك اليوم يُشرعن لحكومة المُجرم حميدتي

بكل وضوح !!!

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الخطابات المدفوعة ظاهرة

والمُضحك الإمعة من قيادات قحت الجنحويدية بالترتيب أمثال منقة وابوسفة وغيره موقعين علي الخطاب …

هم أرادوا أن يدفعوا به قبل مشاركة رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ليعطلوا مسيرة ذهابه لحضور الجمعية بنيويورك

لكن خابات أمالهم !!!

الآن يا قحاتة وجنجويدكم الرمم الشعب دا ما بعرف حاجة غير الجيش عشان كدا روقوا المنقة يا فكي منقة ..

قوقو بس لحدي الأوضاع تمشي لبر الأمان

ومن ثم يختار الشعب بالإنتخابات من ينتخبه بكل سرور

عائشة الماجدي