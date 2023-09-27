لما السلطة راحت عليكم اكتشفتو انو البرهان مجرم وكوز لا شرعية لهو؟





استغرب تاني:

يعني ما معقول. بعد سقوط البشير الشعب قال لا لوجود العسكر والجنجويد في الحكم. قلتو ديل ناس متكلسين أيديولوجيا ومجرد صبيان حمقي. وقلتو لا, البرهان وجيشو انحازو للشعب.

ومشيتو عملتو الوثيقة الدستورية. وعملتو معاهم شراكة كنتو ما بترضو فيها لانها زي ما قلتو مثالية متناغمة يجب ان تدرس في الجامعات.

وتاني الجيش انقلب عليكم في أكتوبر 2021.

قام الشعب قال لا تفاوض, لا شراكة ولا شرعية.

قمتو قلتو نشارك ونفاوض ونعمل اعلان سياسي واتفاق اطاري مع البرهان. ولما السلطة راحت عليكم اكتشفتو انو البرهان مجرم وكوز لا شرعية لهو؟ اكتشفتو ده فقط بعد فقدتو السلطة ؟ ما ياهو نفس البرهان بتاعكم زاتو وصفاتو.

كمان بلغت بكم الجرأة علي الحق ان تصفو الناس الرفضو الشراكة مع الجيش بعد سقوط البشير ورفضو تفاوض ما بعد انقلاب , 2021 – تصفوهم بانهم مع الكيزان لمجرد دفاعهم عن الدولة السودانية وقولهم ان الجنجويد ليسو وليسو البديل المناسب لتسلط الجيش.

اسمع كلامك وانت في سطلة السلطة استغرب. أسمع كلامك وانت في اعراض سحب السلطة استغرب تاني

معتصم أقرع

