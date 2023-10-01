



حتى قبل الحرب بأيام قيادة الجيش كانت تلاحق قيادة الدعم السريع للجلوس في طاولة تفاوض وتهدئة الأوضاع إلا أن قيادة الدعم السريع كانت تتهرب وتتنصل عن اتفاقها مع مناوي وجبريل بالتهدئة بل كانت تصعد ومعها شرزمة “قحت”.. والآن ذات الشرزمة “قحت” رفقة قيادات الجنجويد يطاردون قيادة الجيش للجلوس للتفاوض في جدة

الآن فهمت مقولة البرهان التي ظل على الدوام يرددها ما قبل 15 أبريل ليس كما بعده

Amin Mosa